Il bitcoin non si ferma più: dopo Tesla, sarà Apple a scommetterci? (Di martedì 9 febbraio 2021) Le quotazioni balzano al nuovo massimo a 48mila dollari, tra indiscrezioni sulle prossime aziende che potrebbero entrare nel comparto Leggi su ilsole24ore (Di martedì 9 febbraio 2021) Le quotazioni balzano al nuovo massimo a 48mila dollari, tra indiscrezioni sulle prossime aziende che potrebbero entrare nel comparto

DividendProfit : Bitcoin: corsa non si arresta, schizza a record 48.000 dlr – Economia - Raff_Bassetti : @NickBoles Ma non rompere i coglioni.... Oltre il 70% viene minato con energia rinnovabile. E le tue care banche al… - generacomplotti : RT @Numero6O: Tg del 09.02.2021: Germania: scoperto un complotto, Non investite nel bitcoin (per adesso) pubblicato nelle segue... https://… - sacco89 : Solitamente non ritengo di avere la presunzione di sentirmi intelligente quando guardo una live di Boldrin, non ave… - Liber______ : @SteveRayZanni @micheleboldrin Ma che sia da consideransi una currency o una commodity che differenza fa? Molti fan… -