I nuovi distributori di Coca-Cola a prova di pandemia

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Foto:)IFreestyle si adattano alle esigenze della nuova quotidianità in tempi di Covid-19 grazie alla collaborazione con Amazon Web Services per consentire agli utenti di ordinare le bevande direttamente dal display del proprio smartphone. Non sarà così più necessario alcun contatto con la macchina che erogherà la bibita scelta in tutta sicurezza e comodità. È possibilere la novità in diverse località italiane. La soluzione cosiddetta “mobile pour” deiFreestyle porta l’interfaccia di selezione della bevanda sullo smartphone senza dover installare alcun software e senza registrarsi su nessuna piattaforma. Basta infatti effettuare una scansione del codice qr mostrato sulla ...

L'investimento nella nuova struttura dedicata produrrà già nel 2021 in corso il 15% del fatturato 2020 del Gruppo, per raggiungere i 3 milioni di euro entro il 2025 ...
Mondo TV annuncia di aver raggiunto con JETSEN HUASHI WANGJU CULTURE MEDIA Co. Ltd, il più grande distributore digitale e new-media di film e fiction televisive in Cina, un nuovo accordo di licenza pe ...