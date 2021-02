Genova, donna in monopattino uccisa in un incidente stradale. Poco chiare le dinamiche (Di martedì 9 febbraio 2021) Una donna di 35 anni è stata travolta e uccisa da un autoarticolato mentre era a bordo di un monopattino. Ancora Poco chiare le dinamiche del tragico incidente. È successo a Genova Un tragico incidente si è consumato questa mattina, intorno alle ore 9, a Genova. Una donna di 35 anni, a bordo del suo monopattino, è stata travolta e uccisa da un tir mentre si recava sul posto di lavoro. La donna, pochi minuti dopo aver lasciato la figlia di sei anni a scuola, dopo appena 300 metri dall’edificio scolastico ha urtato, probabilmente, un autoarticolato che transitava in strada. Le dinamiche del tragico evento non sono ancora ... Leggi su zon (Di martedì 9 febbraio 2021) Unadi 35 anni è stata travolta eda un autoarticolato mentre era a bordo di un. Ancoraledel tragico. È successo aUn tragicosi è consumato questa mattina, intorno alle ore 9, a. Unadi 35 anni, a bordo del suo, è stata travolta eda un tir mentre si recava sul posto di lavoro. La, pochi minuti dopo aver lasciato la figlia di sei anni a scuola, dopo appena 300 metri dall’edificio scolastico ha urtato, probabilmente, un autoarticolato che transitava in strada. Ledel tragico evento non sono ancora ...

