Ex Embraco, via a procedura di licenziamento per 400 lavoratori: “Andiamo alla Caritas” (Di martedì 9 febbraio 2021) La curatela fallimentare di Ventures Production (ex Embraco) ha comunicato l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo per 398 lavoratori su 406 dello stabilimento di Riva di Chieri. TorinoToday ha raccolto le parole dei lavoratori ex Embraco presenti alla manifestazione: “È da 33 anni che lavoro lì e adesso siamo alla fine – racconta Franco – Non crediamo più a nessuno e siamo dentro la povertà. Noi all’Italcomp ci abbiamo creduto, ma è stato un buco nell’acqua. Dopo l’annuncio della sottosegretaria non è successo più nulla. È stato solo silenzio. Noi siamo arrivati alla fine. Siamo 400 famiglie a 600 euro al mese di cassa, stiamo andando a prendere i pacchi alla Caritas”.



