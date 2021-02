Enock felice per l’espulsione di Alda D’Eusanio, ma il web lo critica: “Ti diverti a scriverle ciao quando non ti può zittire” (FOTO) (Di martedì 9 febbraio 2021) Le uscite infelici di Alda D’Eusanio al GF Vip 5 L’ex gieffino Enock Barwuah sarebbe super contento dell’espulsione di Alda D’Eusanio dal Grande Fratello Vip 5. La giornalista infatti, in poco più di una settimana di permanenza nella casa più spiata d’Italia ne ha dette di cotte e di crude. La 70enne si scatenata affermando che il grande Dante Alighieri era un pedofilo perché Beatrice era minorenne, ma anche che Maria De Filippi non sa cosa vuol dire essere una madre. Ha puntato il dito anche sull’informazione mattutina di Mediaset preferendo quella di La7. Ha pronunciato un termine razzista, ha dato della depressa ad Anna Oxa e fatto delle accuse su Aragozzini sulla vicenda Mia Martini. E per concludere ha fatto delle gravissime illazioni su Paolo Carta, compagno di Laura Pausini, ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 9 febbraio 2021) Le uscite infelici dial GF Vip 5 L’ex gieffinoBarwuah sarebbe super contento deldidal Grande Fratello Vip 5. La giornalista infatti, in poco più di una settimana di permanenza nella casa più spiata d’Italia ne ha dette di cotte e di crude. La 70enne si scatenata affermando che il grande Dante Alighieri era un pedofilo perché Beatrice era minorenne, ma anche che Maria De Filippi non sa cosa vuol dire essere una madre. Ha puntato il dito anche sull’informazione mattutina di Mediaset preferendo quella di La7. Ha pronunciato un termine razzista, ha dato della depressa ad Anna Oxa e fatto delle accuse su Aragozzini sulla vicenda Mia Martini. E per concludere ha fatto delle gravissime illazioni su Paolo Carta, compagno di Laura Pausini, ...

