Crash Bandicoot 4 per PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch ha una data di uscita (Di martedì 9 febbraio 2021) Crash Bandicoot 4: It's About Time, il seguito canonico di Crash Bandicoot: Warped di Naughty Dog per PS1 è stato pubblicato lo scorso ottobre su PS4 e Xbox One. Il gioco è il primo nuovo titolo di Activision e Toys For Bob nella serie Crash Bandicoot da Crash Bandicoot: Mind Over Mutant del 2010, dopo il remake del 2017 dei primi tre titoli, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Ebbene, ora Activision ha annunciato che arriverà molto presto anche su PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, ovvero il 12 marzo. Crash Bandicoot 4: It's About Time è tornato al gameplay platform 3D originale dei titoli ...

