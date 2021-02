Covid | alunna positiva alla media della Pascoli | classe in quarantena e aule sanificate

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora un caso dinellescolastiche. Questa volta il coronavirus ha colpito un’allievaScuola. Imtamente sono scattate le misure previste dai protocolli: l’interaè andata inmentre la sanificazione ha riguardato anche un’altra aula dello stesso plesso di via Pertini in quanto le due classi avevano un bagno in comune. E’ un contagio. comunque ha assicurato la dirigente scolastica Rossetta Passariello, nato in ambito familiare. Si attende comunque la comunicazione ufficiale da parte dell’Asl di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

alfonsoliguor11 : @MadameDessy @mxxma Anche io ho una alunna con covid che segue da casa. - marcorussodell3 : Nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle scuole campane: un'alunna della scuola Torquato Tasso è risultata positiva… - infoitsalute : Istituto S.Alessandra: alunna positiva al Covid 19, tampone per l'intera classe » Corriere Elorino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid alunna

Corriere Adriatico

... così da coprire interamente il periodo di permanenza in Italia dell'delle Prerna Girls di ... per poi spostarsi nell'Aula Magna dell'istituto nel rispetto delle misure anti, dove gli ...in Campania, è emergenza scuola: i sindaci avviano le chiusure Si era partiti dal focolaio ... Alla Cimarosa ,positiva e una classe in quarantena. All'istituto comprensivo Baracca Vittorio ...Benevento – Ancora un caso di Covid nelle aule scolastiche. Questa volta il coronavirus ha colpito un’allieva della Scuola Media Pascoli. Immediatamente sono scattate le misure previste dai protocolli ...A ritornare in aula sono gli alunni delle scuole materne ... che il ritorno a scuola degli studenti possa avere un impatto negativo sulla diffusione del coronavirus. E' per esempio il caso delle aree ...