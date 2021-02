Calcio, Diallo e Traoré patteggiano Multa per il caso dei «falsi genitori» (Di martedì 9 febbraio 2021) Patteggiamento e Multa da 48 mila euro ciascuno per l’ex atalantino Amad Diallo (oggi al Manchester) e il fratello Hamed Traoré (Sassuolo) accusati di essere entrati in Italia attraverso il ricongiungimento con falsi genitori. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 9 febbraio 2021) Patteggiamento eda 48 mila euro ciascuno per l’ex atalantino Amad(oggi al Manchester) e il fratello Hamed(Sassuolo) accusati di essere entrati in Italia attraverso il ricongiungimento con

