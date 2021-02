British Airways: dal 2022 biocarburanti per le rotte transatlantiche (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – British Airways utilizzerà biocarburanti sulle tratte transatlantiche a partire dal prossimo anno. Ad annunciarlo è stata la stessa compagnia aerea che ha spiegato come i nuovi combustibili verranno usati in un primo momento in combinazione con quelli tradizionali. La compagnia britannica ha anche annunciato di essere pronta a investire in un nuovo stabilimento in Georgia, negli Stati uniti, costruito da LanzaJet dedicato alla produzione di carburante sostenibile per l’aviazione su larga scala. Il combustibile sarà derivato dall’etanolo prodotto soprattutto da scarti agricoli e consentirà secondo British Airways di ridurre del 70% in meno le emissioni rispetto ai carburanti tradizionali. Inizialmente la quantità di biocarburante prodotta sarà solo una piccola parte del ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) –utilizzeràsulle trattea partire dal prossimo anno. Ad annunciarlo è stata la stessa compagnia aerea che ha spiegato come i nuovi combustibili verranno usati in un primo momento in combinazione con quelli tradizionali. La compagnia britannica ha anche annunciato di essere pronta a investire in un nuovo stabilimento in Georgia, negli Stati uniti, costruito da LanzaJet dedicato alla produzione di carburante sostenibile per l’aviazione su larga scala. Il combustibile sarà derivato dall’etanolo prodotto soprattutto da scarti agricoli e consentirà secondodi ridurre del 70% in meno le emissioni rispetto ai carburanti tradizionali. Inizialmente la quantità di biocarburante prodotta sarà solo una piccola parte del ...

Borsa: Europa chiude contrastata, su Piazza Affari (+0,8%) prosegue effetto Draghi - 3

La giornata e' stata positiva per molti titoli del comparto turistico, a Madrid Melia Hotels ha avuto un rialzo del 2,83% e Iag (holding di controllo di British Airways e Iberia) del 2,83%, quando a ...

