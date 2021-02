Benevento | Foggia | “In piena corsa salvezza Trattato Pinamonti Eder? Nessun contatto Sullo scudetto…”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Ai microfoni di TMW, il direttore sportivo delPasqualeha fatto il punto sulla stagione delle Streghe. Dal mercato appena concluso fino alla lotta per la, senza dimenticarsi un pronostico per la vittoria del Tricolore.: parlacaption id="attachment 1016019" align="alignnone" width="524", Getty Images/captionParte subito da un piccolo rimpianto che, nell'ultimo match di campionato contro la Sampdoria, è tornato a galla: "Damsgaard? L’avevotre anni fa insieme a Skov Olsen, lo conosco molto bene: è forte, può ricoprire più ruoli. È un giocatore completo, sa fare bene le due fasi, ha grande cultura del lavoro e qualità tecniche importanti. Farà strada".Sul mercato di gennaio: "È stato un mercato diverso per tutti ...

