Bari, Carrera e la sua previsione: “Allenare i ‘galletti’? Perché no! Questo top club, Serie A o Serie B non conta” (Di martedì 9 febbraio 2021) Massimo Carrera, nuovo allenatore del Bari Il Bari era nel destino di Massimo Carrera, il neo tecnico dei galletti, subentrato all'esonerato Gaetano Auteri, dopo la sconfitta interna rimediata durante l'ultimo turno di Serie C contro la Viterbese. L’ex vice di Antonio Conte è stato scelto personalmente dal patron Aurelio De Laurentiis (LEGGI QUI), per tentare la risalita e ritrovare l'entusiasmo perso nelle ultime giornate di campionato dalla compagine pugliese.Bari, notte fonda per i biancorossi: Auteri verso l’esonero, ecco chi sarà il nuovo allenatoreIn passato Carrera aveva più volte dimostrato apprezzamenti per la piazza biancorossa - "Devo quasi tutto a Bari, sono cresciuto come calciatore e come uomo, lì ho passato cinque anni ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 febbraio 2021) Massimo, nuovo allenatore delIlera nel destino di Massimo, il neo tecnico dei galletti, subentrato all'esonerato Gaetano Auteri, dopo la sconfitta interna rimediata durante l'ultimo turno diC contro la Viterbese. L’ex vice di Antonio Conte è stato scelto personalmente dal patron Aurelio De Laurentiis (LEGGI QUI), per tentare la risalita e ritrovare l'entusiasmo perso nelle ultime giornate di campionato dalla compagine pugliese., notte fonda per i biancorossi: Auteri verso l’esonero, ecco chi sarà il nuovo allenatoreIn passatoaveva più volte dimostrato apprezzamenti per la piazza biancorossa - "Devo quasi tutto a, sono cresciuto come calciatore e come uomo, lì ho passato cinque anni ...

