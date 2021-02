Gazzetta_it : Agnelli scatenato a fine partita: 'Vaff... Cogl...'. Ce l'aveva con Conte? #JuveInter - Leseidimattinah : RT @Gazzetta_it: Agnelli scatenato a fine partita: 'Vaff... Cogl...'. Ce l'aveva con Conte? #JuveInter - CapitanBergomi : RT @Gazzetta_it: Agnelli scatenato a fine partita: 'Vaff... Cogl...'. Ce l'aveva con Conte? #JuveInter - Fra_VFC : RT @Gazzetta_it: Agnelli scatenato a fine partita: 'Vaff... Cogl...'. Ce l'aveva con Conte? #JuveInter - Isoca90 : RT @Gazzetta_it: Agnelli scatenato a fine partita: 'Vaff... Cogl...'. Ce l'aveva con Conte? #JuveInter -

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli scatenato

... probabilmente rivolgendosi al tecnico dell'Inter Antonio Conte, che secondo quanto è emerso dalle prime ricostruzioni dall'ambiente bianconero, avrebbe avuto un litigio conalla fine del ...La polemica Una scena che ha fatto divertire tutti, ma che hala polemica da parte di ... specialmente nei confronti della squadra di Andrea, sottolineando molte volte in maniera ...I social si sono poi scatenati nel tentativo di leggere il labiale del presidente della Juventus Andrea Agnelli che, scendendo la scalinata della tribuna, avrebbe rivolto delle frasi a qualcuno in ...I social si sono poi scatenati nel tentativo di leggere il labiale del presidente della Juventus Andrea Agnelli che, scendendo la scalinata della tribuna, avrebbe rivolto delle frasi a qualcuno in ...