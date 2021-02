Zona gialla, arancione, rossa: cosa cambia da oggi 8 febbraio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Italia quasi tutta in Zona gialla da oggi lunedì 8 febbraio. Sulla base dei dati settimanali diffusi venerdì dall’Istituto superiore di sanità (Iss), con l’indice Rt Italia che si attesta a 0.84, in Zona gialla saranno 17 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto. In Zona arancione: Provincia Autonoma di Bolzano (che però come detto con ordinanza regionale entra in lockdown), Puglia, Sicilia, Umbria. Nessuna regione in Zona rossa e Zona bianca. Saranno istituite tuttavia delle micro zone rosse a seguito delle varianti del virus che ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) Italia quasi tutta indalunedì 8. Sulla base dei dati settimanali diffusi venerdì dall’Istituto superiore di sanità (Iss), con l’indice Rt Italia che si attesta a 0.84, insaranno 17 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto. In: Provincia Autonoma di Bolzano (che però come detto con ordinanza regionale entra in lockdown), Puglia, Sicilia, Umbria. Nessuna regione inbianca. Saranno istituite tuttavia delle micro zone rosse a seguito delle varianti del virus che ...

