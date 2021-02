Xbox Series X/S oltre le esclusive: 'non sono la risposta' (Di lunedì 8 febbraio 2021) La convinzione che una console abbia successo a causa del numero di videogiochi esclusivi che offre è ancora una volta un argomento di discussione nella community del gaming, dopo che James Gwertzman, Cloud Gaming Manager di Microsoft, ha sottolineato che i videogiochi esclusivi non sono la soluzione migliore nel settore. Durante un'intervista, Gwertzman ha fatto riferimento alla strategia di Microsoft per quanto riguarda il cloud gaming e come tale tecnologia offrirà una maggiore accessibilità ai giocatori, cogliendo inoltre l'occasione per dire la sua sulle esclusività. Secondo il responsabile del Cloud Gaming, questi tipi di progetti non influenzano solo le decisioni dei giocatori: la maggior parte degli studi non desidera creare titoli per una singola console, poiché l'obiettivo è che i videogiochi vengano pubblicati su tutte le piattaforme ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 8 febbraio 2021) La convinzione che una console abbia successo a causa del numero di videogiochi esclusivi che offre è ancora una volta un argomento di discussione nella community del gaming, dopo che James Gwertzman, Cloud Gaming Manager di Microsoft, ha sottolineato che i videogiochi esclusivi nonla soluzione migliore nel settore. Durante un'intervista, Gwertzman ha fatto riferimento alla strategia di Microsoft per quanto riguarda il cloud gaming e come tale tecnologia offrirà una maggiore accessibilità ai giocatori, cogliendo inl'occasione per dire la sua sulle esclusività. Secondo il responsabile del Cloud Gaming, questi tipi di progetti non influenzano solo le decisioni dei giocatori: la maggior parte degli studi non desidera creare titoli per una singola console, poiché l'obiettivo è che i videogiochi vengano pubblicati su tutte le piattaforme ...

redsquirrel87 : RT @Eurogamer_it: #XboxSeriesX oltre le esclusive: per Microsoft 'non sono la risposta'. - Eurogamer_it : #XboxSeriesX oltre le esclusive: per Microsoft 'non sono la risposta'. - xbox_series : ditemi se lo migliora o fa' il contrario??????con questi e' una scommessa sempre?? - xbox_series : mi auguro che qua dentro nessuno abbia speso soldi in microtransazioni,la vergogna dei videogiochi???????? - misteruplay2016 : Xbox Series X/S e Xbox Game Pass: cosa deve fare Microsoft per spingere tutti ad abbonarsi al servizio? -