Xbox Series X/S, Game Pass e acquisizioni: Ubisoft, Paradox e Sega nel mirino di Microsoft? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sembra proprio che Microsoft non abbia alcuna intenzione di fermarsi per quanto riguarda le acquisizioni di studi. Il colosso di Redmond ha detto a più riprese di avere in mente altri accordi dopo l'affare Bethesda e, ora, nuovi rumor suggeriscono i prossimi obiettivi della casa di Xbox. Stando a quanto affermato dal co-creatore dello show XboxEra, Shpeshal Ed, sembra che Microsoft abbia puntato Paradox Interactive e che siano state intavolate delle trattative. Ora, non si parla nello specifico di un'acquisizione, quindi potrebbe anche trattarsi di una semplice collaborazione tra le due compagnie. Ma oltre a questo si è parlato anche di Ubisoft e del possibile arrivo del servizio Ubisoft+ su Xbox Game ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sembra proprio chenon abbia alcuna intenzione di fermarsi per quanto riguarda ledi studi. Il colosso di Redmond ha detto a più riprese di avere in mente altri accordi dopo l'affare Bethesda e, ora, nuovi rumor suggeriscono i prossimi obiettivi della casa di. Stando a quanto affermato dal co-creatore dello showEra, Shpeshal Ed, sembra cheabbia puntatoInteractive e che siano state intavolate delle trattative. Ora, non si parla nello specifico di un'acquisizione, quindi potrebbe anche trattarsi di una semplice collaborazione tra le due compagnie. Ma oltre a questo si è parlato anche die del possibile arrivo del servizio+ su...

