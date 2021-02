Xbox Series X S e Xbox Game Pass | cosa deve fare Microsoft per spingere tutti ad abbonarsi al servizio?

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Gli ultimi risultati finanziari condivisi daci hanno presentato una situazione generale fantasticamente positiva e le notizie riguardantinon sono state da meno. La compagnia ha fatto registrare più di $5 miliardi di entrate derivanti dai videogiochi nell'ultimo trimestre per la prima volta nella sua storia eX/S hanno dato vita al miglior lancio nella storia delle consolenonostante le costanti limitazioni nelle scorte disponibili. Combinato con la solidità crescente dei servizi cloud della compagnia, che si sono focalizzati sui videogiochi per spiccare rispetto alle offerte rivali di Amazon e Google, questo è in generale un inizio fantastico per la nuova generazione e si pone come una conferma della bontà della strategia adottata ...

