Tuchel: «Jorginho? Sui rigori non ha bisogno di consigli» – VIDEO (Di lunedì 8 febbraio 2021) Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro lo Sheffield United: queste le sue parole su Jorginho Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Chelsea contro lo Sheffield United, arrivata grazie ad un rigore trasformato di Jorginho. «Non faccio confronti con il rigore precedente, mi piacciono entrambi perché in tutti e due i casi il pallone è finito in rete. Non giudico un giocatore come calcia un rigore e non gli darei mai consigli su come farlo. Perché. ho giocato a calcio nelle serie minori e so quanta pressione c’è dal dischetto. Non gli ho dato consigli, Jorginho può tirare i rigori come si sente più sicuro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Thomasha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro lo Sheffield United: queste le sue parole suThomasha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Chelsea contro lo Sheffield United, arrivata grazie ad un rigore trasformato di. «Non faccio confronti con il rigore precedente, mi piacciono entrambi perché in tutti e due i casi il pallone è finito in rete. Non giudico un giocatore come calcia un rigore e non gli darei maisu come farlo. Perché. ho giocato a calcio nelle serie minori e so quanta pressione c’è dal dischetto. Non gli ho datopuò tirare icome si sente più sicuro». Leggi su Calcionews24.com

