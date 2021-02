Torino, clochard trovato morto all’esterno di un bar (Di lunedì 8 febbraio 2021) questa mattina all’apertura: aveva perso il lavoro da fioraio Getty ImagesNel dehors del bar Caffetteria del re a Torino, il proprietario dell’attività ha trovato questa mattina il corpo senza vita di un clochard all’apertura del negozio. Le forze dell’ordine lo hanno identificato, si tratta di un 59enne marocchino vittima della perdita del lavoro più che del freddo. L’uomo lavorava presso il mercato di San Secondo come fioraio. Perso l’impiego ha vissuto per un periodo in macchina. Dopo che anche il mezzo gli è stato tolto è finito in strada. Proprio in questi giorni il capoluogo piemontese è al centro di aspre polemiche per le immagini della settimana scorsa quando gli agenti della Polizia Municipale hanno allontanato i senzatetto dal centro, buttando via le loro coperte. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 febbraio 2021) questa mattina all’apertura: aveva perso il lavoro da fioraio Getty ImagesNel dehors del bar Caffetteria del re a, il proprietario dell’attività haquesta mattina il corpo senza vita di unall’apertura del negozio. Le forze dell’ordine lo hanno identificato, si tratta di un 59enne marocchino vittima della perdita del lavoro più che del freddo. L’uomo lavorava presso il mercato di San Secondo come fioraio. Perso l’impiego ha vissuto per un periodo in macchina. Dopo che anche il mezzo gli è stato tolto è finito in strada. Proprio in questi giorni il capoluogo piemontese è al centro di aspre polemiche per le immagini della settimana scorsa quando gli agenti della Polizia Municipale hanno allontanato i senzatetto dal centro, buttando via le loro coperte. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ...

SkyTG24 : Torino, clochard trovato morto nel dehors di un bar - annanapolanogue : Diritti Umani - Human Rights: Torino, morto un 'clochard' di 59 anni nella città che butta le coperte alle persone… - DanielaPompei : RT @EzioSavasta: #Torino, morto un '#clochard' di 59 anni nella città che butta le coperte alle persone che dormono per strada. #facciamore… - sghi29 : RT @UtherPe1: Io spero che il clochard trovato morto questa mattina a Torino, non sia uno di quelli a cui furono portate via le coperte poc… - Graziel69066979 : RT @UtherPe1: Io spero che il clochard trovato morto questa mattina a Torino, non sia uno di quelli a cui furono portate via le coperte poc… -