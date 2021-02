(Di lunedì 8 febbraio 2021) La stagione 2020 di NFL si chiude ufficialmente con la vittoria dei Buccaneers alLV.ildella sua storia, battendo i Kansas City Chiefs con il punteggio di 9-31. La squadra di Bruce Arians domina la partita e, grazie a una difesa molto aggressiva, limita al meglio gli attacchi avversari. La linea offensiva di Andy Reid soffre la pressione della retroguardia avversaria e non riesce a segnare nemmeno un touchdown.il: chi è stato nominato MVP della partita? Il titolo di MVP delLV se lo aggiudica Tom Brady. Il quarterback dei Buccaneers completa 21 lanci su 29 tentativi, per un totale di ...

MoliPietro : Tampa vince il suo secondo Super Bowl - UgoBaroni : RT @GQitalia: Tom Brady, eroe assoluto, vince il suo Super Bowl numero 7. Ecco le immagini della festa #tombrady #superbowl #superbowl2021… - EmmeFerra : RT @huddlemag: Tampa Bay VINCE IL #SBLV Tom Brady vince il settimo Lombardi... LEGGENDA #GoBucs #Brady - Michelotto8 : RT @GQitalia: Tom Brady, eroe assoluto, vince il suo Super Bowl numero 7. Ecco le immagini della festa #tombrady #superbowl #superbowl2021… - S_H_U_R_E_N : @rprat75 Che legnata! Con un DL e OL come quelle di Tampa, Brady vince il SB anche a 60 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Tampa vince

Tom Brady però,sempre. Il quarterback deiBay Buccaneers ha trascinato la sua squadra alla conquista del Super Bowl LV, sconfiggendo nettamente i Kansas City Chiefs - campioni in carica ...Il leggendario numero 12 in posa con ilLombardi Trophy (Getty Images) Arriva il settimo titolo della NFL per Tom Brady , che guida i suoiBay Buccaneers alla vittoria del Super Bowl LV . ...Tom Brady ha vinto il suo settimo Super Bowl, diventando il più vincente di sempre nella storia del football americano: da solo ha conquistato più titoli delle franchigie piuù vincenti, i Patriots e g ...E' accaduto di nuovo. Tom Brady è riuscito nell'ennesimo miracolo. A 43 anni suonati, alla sua prima stagione ai Tampa Bay Buccaneers, l'immarcescibile ...