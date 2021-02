Superbonus 110%, Patuanelli: a gennaio oltre 3.100 interventi (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Tra le misure fondamentali su cui costruire il rilancio, ci sono senz’altro Transizione 4.0, il Superbonus 110% e la riforma del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI”. Lo scrive su Facebook il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. La prima – scrive – “dispiegherà i suoi effetti su un arco di tempo pluriennale e sarà un supporto fondamentale per gli investimenti delle imprese: sono state infatti alzate le aliquote dei crediti d’imposta, arrivando fino al 50% per i beni 4.0 e al 20% per gli investimenti in ricerca e sviluppo con un massimale innalzato a 4 milioni di euro d’investimento. Il Piano Nazionale Transizione 4.0 è già operativo, è stato già approvato dal Parlamento e sarà un’importante eredità che il prossimo Governo dovrà preservare e, nel caso, ulteriormente implementare per raggiungere la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Tra le misure fondamentali su cui costruire il rilancio, ci sono senz’altro Transizione 4.0, ile la riforma del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI”. Lo scrive su Facebook il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano. La prima – scrive – “dispiegherà i suoi effetti su un arco di tempo pluriennale e sarà un supporto fondamentale per gli investimenti delle imprese: sono state infatti alzate le aliquote dei crediti d’imposta, arrivando fino al 50% per i beni 4.0 e al 20% per gli investimenti in ricerca e sviluppo con un massimale innalzato a 4 milioni di euro d’investimento. Il Piano Nazionale Transizione 4.0 è già operativo, è stato già approvato dal Parlamento e sarà un’importante eredità che il prossimo Governo dovrà preservare e, nel caso, ulteriormente implementare per raggiungere la ...

"Tra le misure fondamentali su cui costruire il rilancio, ci sono senz'altro Transizione 4.0, il Superbonus 110% e la riforma del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI" . Lo scrive su Facebook il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. La prima - scrive - "dispiegherà i suoi ...

'Il superbonus 110% è un esempio concreto e funzionale delle politiche di cui abbiamo bisogno per il rilancio del sistema, è una parte di quello che dovremo fare nel prossimo futuro costruendo un sistema ...

Una ricerca di Humters Group ci svela le competenze e le figure più ricercate nel mondo del lavoro. Scopri quali sono.

Il superbonus 110% è applicabile ad ogni categoria di immobile degli Ets

Gli ultimi chiarimenti dalle risposte agli interpelli presentati all'Agenzia delle Entrate nello scorso mese di gennaio. In pratica Onlus, OdV o Aps potranno quindi richiedere il superbonus non solo p ...

