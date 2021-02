Sorrento | è ora di tornare in campo | Masullo presenta il match con il Picerno

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Finalmente iltorna indopo cinque giorante di stop forzato dovuto al Covid che ha colpito la società costiera. Mercoledì, di fatto, ci sarà il primo recupero con il forteche il calciatore Robertocosì: “E’ stato bello ritrovarsi visto che stare a casa in isolamento è stata dura. Ci stiamo allenando e pian piano recuperiamo la condizione. Disputeremo tante gare ravvicinate in cui cercheremo di raccogliere quanti più punti possibili”. LA CONDIZIONE: “Ovviamente non siamo al 100% ma quando si scenderà insaremo tutti presi dall’impegno dando tutto. Sicuramente avremo pochi allenamenti nelle gambe ma vogliamo arrivarci al meglio”. FORMAZIONE: “Dovrebbe mancare solo Cacace che sta ...

