Sondrio, un masso si stacca e travolge un auto: c’è una vittima (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sondrio choc: terribile incidente in un tratto roccioso. Un masso si stacca da una montagna e travolge in pieno un’auto di passaggio. Terribile tragedia quest’oggi a Civo in provincia di Sondrio: un grosso masso si è staccato da una parte rocciosa e ha colpito in pieno un’auto di passaggio uccidendo l’unica persona al suo interno. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021)choc: terribile incidente in un tratto roccioso. Unsida una montagna ein pieno un’di passaggio. Terribile tragedia quest’oggi a Civo in provincia di: un grossosi èto da una parte rocciosa e ha colpito in pieno un’di passaggio uccidendo l’unica persona al suo interno. L'articolo proviene da Inews.it.

