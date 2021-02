**Roma: Conte, 'io sindaco? No, grazie'** (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "No, grazie". Così il premier uscente Giuseppe Conte, intercettato per le strade del centro di Roma, ai giornalisti del Tg3 che gli domandano se intenda candidarsi a sindaco della Capitale. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "No,". Così il premier uscente Giuseppe, intercettato per le strade del centro di Roma, ai giornalisti del Tg3 che gli domandano se intenda candidarsi adella Capitale.

