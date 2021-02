Rogo in azienda materiali di scarto nel Casertano, in fiamme stracci e mattoni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn incendio è divampato questa mattina in un’azienda di recupero di materiali di scarto situata nel comune di Sparanise (Caserta). Le fiamme hanno coinvolto una piazzola dove era depositati scarti dell’attività tessile e di quella edile. Sul posto, allertati dai cittadini che avevano notato il fumo nero provenire dal deposito, sono giunti i vigili del fuoco di Caserta – distaccamento di Teano – che hanno domato il Rogo in circa mezz’ora, aiutati anche dalla pioggia; dai primi accertamenti sembra che l’incendio possa essere doloso. Sulla vicenda indagano i carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn incendio è divampato questa mattina in un’di recupero didisituata nel comune di Sparanise (Caserta). Lehanno coinvolto una piazzola dove era depositati scarti dell’attività tessile e di quella edile. Sul posto, allertati dai cittadini che avevano notato il fumo nero provenire dal deposito, sono giunti i vigili del fuoco di Caserta – distaccamento di Teano – che hanno domato ilin circa mezz’ora, aiutati anche dalla pioggia; dai primi accertamenti sembra che l’incendio possa essere doloso. Sulla vicenda indagano i carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

