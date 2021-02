Ranking Atp aggiornato all’8 febbraio 2021: Djokovic in testa, Berrettini 10° (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 8 febbraio 2021. La classifica aggiornata mentre la stagione entra nel vivo con l’inizio degli Australian Open. Novak Djokovic è sempre al comando con i suoi 12.030 punti. Seguono lo spagnolo Rafael Nadal a 2180 punti di distacco e l’austriaco Dominic Thiem, distante 2905 punti dal serbo. Quarta posizione per il russo Daniil Medvedev, davanti a Roger Federer (assente negli Australian Open), al greco Stefanos Tsitsipas, al tedesco Alexander Zverev, al russo Andrey Rublev, all’argentino Diego Schwartzman e al nostro Matteo Berrettini, sempre in 10^ posizione. Jannik Sinner, reduce dal successo nell’Atp di Melbourne, fa un balzo di 4 posizioni ed è ora 32°. L’altro finalista a Melbourne, Stefano Travaglia, Di seguito la top 10 e la posizione ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) IlAtpa lunedì 8. La classifica aggiornata mentre la stagione entra nel vivo con l’inizio degli Australian Open. Novakè sempre al comando con i suoi 12.030 punti. Seguono lo spagnolo Rafael Nadal a 2180 punti di distacco e l’austriaco Dominic Thiem, distante 2905 punti dal serbo. Quarta posizione per il russo Daniil Medvedev, davanti a Roger Federer (assente negli Australian Open), al greco Stefanos Tsitsipas, al tedesco Alexander Zverev, al russo Andrey Rublev, all’argentino Diego Schwartzman e al nostro Matteo, sempre in 10^ posizione. Jannik Sinner, reduce dal successo nell’Atp di Melbourne, fa un balzo di 4 posizioni ed è ora 32°. L’altro finalista a Melbourne, Stefano Travaglia, Di seguito la top 10 e la posizione ...

