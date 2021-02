Quel senso di libertà che fa dimenticare il covid e l’asfalto torna a fare paura (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAbbiamo trascorso l’ultimo anno a fare la conta di contagi e morti. In quest’ultimo caso ci siamo aperti al dibattito, smentendo la teoria della “somma che fa il totale“. Tutta colpa di una mancata distinzione tra i morti “col” covid e Quelli “per” covid. Un teatrino, l’ennesimo di ‘fabbricazione‘ italiana, montato ad arte per cercare di sminuire la portata di una pandemia che ci ha travolti come uno tsunami, costringendoci a sacrifici e rinunce. Tra un lockdown e una zona rossa, il 2020 è scivolato via tra le mura di casa e lontano dagli affetti. Il minor numero di spostamenti ha portato (almeno) a un dato significativo: la diminuzione del numero dei decessi sull’asfalto. Gli incidenti stradali sono crollati, tanto che l’Istat, nello scorso mese di dicembre, ha certificato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAbbiamo trascorso l’ultimo anno ala conta di contagi e morti. In quest’ultimo caso ci siamo aperti al dibattito, smentendo la teoria della “somma che fa il totale“. Tutta colpa di una mancata distinzione tra i morti “col”li “per”. Un teatrino, l’ennesimo di ‘fabbricazione‘ italiana, montato ad arte per cercare di sminuire la portata di una pandemia che ci ha travolti come uno tsunami, costringendoci a sacrifici e rinunce. Tra un lockdown e una zona rossa, il 2020 è scivolato via tra le mura di casa e lontano dagli affetti. Il minor numero di spostamenti ha portato (almeno) a un dato significativo: la diminuzione del numero dei decessi sul. Gli incidenti stradali sono crollati, tanto che l’Istat, nello scorso mese di dicembre, ha certificato ...

