Psg, secondo France Football l’acquisto di Messi non è un’utopia (Di lunedì 8 febbraio 2021) La sessione di calciomercato estiva inizia già ad infiammarsi nonostante manchino alcuni mesi. La trattativa più chiacchierata è sicuramente quella che vede il Psg interessato a Leo Messi. A mettere ulteriore carne sul fuoco ci ha pensato “France Football“, che sulla copertina del numero in edicola nei prossimi giorni sfoggia un fotomontaggio dell’asso del Barcellona con la maglia del club Francese. secondo il periodico, Messi al Psg non è un’utopia, ma potrebbe davvero concretizzarsi. “L’Equipe“, invece, ha svelato un’altra indiscrezione: Nasser-Al Khelaifi, patron del Psg, avrebbe dato la sua parola a Florentino Perez di non avviare contatti con Sergio Ramos prima che i blancos facciano chiarezza sulla sua situazione contrattuale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) La sessione di calciomercato estiva inizia già ad infiammarsi nonostante manchino alcuni mesi. La trattativa più chiacchierata è sicuramente quella che vede il Psg interessato a Leo. A mettere ulteriore carne sul fuoco ci ha pensato ““, che sulla copertina del numero in edicola nei prossimi giorni sfoggia un fotomontaggio dell’asso del Barcellona con la maglia del clubse.il periodico,al Psg non è, ma potrebbe davvero concretizzarsi. “L’Equipe“, invece, ha svelato un’altra indiscrezione: Nasser-Al Khelaifi, patron del Psg, avrebbe dato la sua parola a Florentino Perez di non avviare contatti con Sergio Ramos prima che i blancos facciano chiarezza sulla sua situazione contrattuale. SportFace.

