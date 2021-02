Nasce Wired Safe Web | uno spazio per aiutare a difendersi dalla violenza in rete

(Di lunedì 8 febbraio 2021) LogoWebIn occasione delr Internet Day del 9 febbraio (Giornata internazionale sui rischi che comporta utilizzare internet istituita nel 2004 dall’Unione europea),Italia lanciaWeb, un progetto editoriale per sensibilizzare maggiormente i lettori e l’opinione pubblica su come prevenire ein, in tutte le sue forme. Dall’odio online alla diffusione di contenuti intimi senza consenso, dal cyberbullismo allacontro la comunità LGBT+. Sono temi di cuiItalia già si occupa, con inchieste e approfondimenti, ma che conWeb intende sistematizzare, partendo dal supporto a ...

giusedantonio : L’inglese resterà la lingua ufficiale dell’Ue, però non è il British english puro, ma una lingua contaminata da acc… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Wired

Wired.it

Il percorso di FuoriFuocoa Como dalla passione per il giornalismo di due amici, Tommaso ... The Guardian, l'Espresso), Philip di Salvo (ricercatore e giornalista freelance, collabora con......cittadini e black list che finiscono per attribuire un "punteggio" ad ogni cittadino)in ... Nel 2019 la rivistariportava che la Cina sta esportando la sua tecnologia di sorveglianza in 38 ...I consigli pratici per aiutare le vittime, le famiglie e gli educatori a evitare che si verifichino casi di soprusi in rete e ad affrontarli ...Cosa dice la legge? A chi conviene rivolgersi? Come difendersi? Che cosa bisogna salvare? Una raccolta di indicazioni pratiche utili per le vittime, le famiglie e la scuola ...