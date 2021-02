Mps a UniCredit e non ai fondi Usa Draghi e la "stabilità finanziaria" (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mario Draghi non permetterà nessun ingresso dei grandi fondi di private equity in Montepaschi. Specialmente in questa fase, la finanza dev’essere a servizio della ricostruzione del Paese. Dev’essere stabile. Quindi, non c’è spazio per eventuali operazioni spezzatino della banca senese dettate da un orizzonte temporale d'investimento di breve periodo e per strategie di aggressivo taglio dei costi. Come fatto con Capitalia Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 8 febbraio 2021) Marionon permetterà nessun ingresso dei grandidi private equity in Montepaschi. Specialmente in questa fase, la finanza dev’essere a servizio della ricostruzione del Paese. Dev’essere stabile. Quindi, non c’è spazio per eventuali operazioni spezzatino della banca senese dettate da un orizzonte temporale d'investimento di breve periodo e per strategie di aggressivo taglio dei costi. Come fatto con Capitalia Segui su affaritaliani.it

