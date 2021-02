LeasePlan Ipsos - Sempre più guidatori pronti a unelettrica

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Secondo il Mobility Insights Report diin collaborazione con, edizione dedicata a Veicoli elettrici e sostenibilità, dalle oltre 5.000 interviste adi 22 Paesi (dall'Australia alla Turchia, passando ovviamente per l'Italia), emerge un forte miglioramento dell'attitudine nei confronti dell'auto elettrica. Lo dimostra la percentuale record del 65% dei partecipanti al sondaggio, che indica di considerare favorevolmente la guida elettrica a emissioni zero. Il 44%, circa la metà di tutti i partecipanti, ammette di aver cambiato opinione in senso positivo verso la guida elettrica nel corso degli ultimi tre anni. E la grande maggioranza di chi ha in programma di cambiare auto nei prossimi cinque anni, afferma che prenderà in considerazione un veicolo elettrico (con una percentuale del 61%). In poche parole, secondo ...