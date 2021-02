Le relazioni difettose – L’amore in chat è vero amore? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un amore nato in chat può declinarsi in mille modi. La lettera di B., 27 anni. Ciao Ester, Seguo da poco la tua rubrica, però apprezzo molto le tue risposte sagaci e mai banali e quindi… Eccomi qui. Ho ventisette anni, una storia importante alle spalle conclusa in modo non semplice insieme ad alcune mai nate (potremmo farle rientrare nelle relazioni “immaginarie”) e, dopo due anni di solitudine pienamente apprezzata, mi trovo in una situazione un po’ ingarbugliata. Da diverso tempo mi sento con un uomo (che ho conosciuto di persona diversi anni fa e so che si tratta di una bella persona) con il quale scambio opinioni sui soggetti più disparati, ma senza mai nulla di nemmeno lontanamente romantico. Il “problema” è che, qualche giorno fa, di punto in bianco lui ha palesato interesse per me, interesse frenato però dalla ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 febbraio 2021) Unnato inpuò declinarsi in mille modi. La lettera di B., 27 anni. Ciao Ester, Seguo da poco la tua rubrica, però apprezzo molto le tue risposte sagaci e mai banali e quindi… Eccomi qui. Ho ventisette anni, una storia importante alle spalle conclusa in modo non semplice insieme ad alcune mai nate (potremmo farle rientrare nelle“immaginarie”) e, dopo due anni di solitudine pienamente apprezzata, mi trovo in una situazione un po’ ingarbugliata. Da diverso tempo mi sento con un uomo (che ho conosciuto di persona diversi anni fa e so che si tratta di una bella persona) con il quale scambio opinioni sui soggetti più disparati, ma senza mai nulla di nemmeno lontanamente romantico. Il “problema” è che, qualche giorno fa, di punto in bianco lui ha palesato interesse per me, interesse frenato però dalla ...

