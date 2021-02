La svolta di Salvini nel segno del Ppe. Scrive Paolo Alli (Di lunedì 8 febbraio 2021) La svolta segnata dal discorso di Matteo Salvini di sabato scorso è già stata analizzata da molti autorevoli commentatori. Il dato più rilevante è certamente la ritrovata centralità del leader della Lega, che non ha perso l’occasione dell’incarico a Mario Draghi per lanciare un segnale tanto importante quanto inatteso e fragoroso al mondo dei moderati italiani. Per lui si trattava di una specie di last call, mancando la quale avrebbe perso, forse definitivamente, la possibilità di candidarsi a guidare il Paese. In poche ore, ha ribaltato gli equilibri del centrodestra italiano, isolando Giorgia Meloni nel ruolo di rappresentante della destra conservatrice, di cui è alla guida anche in Europa e rendendo ancora più marginale e ininfluente la stessa Forza Italia. Non ponendo veti, ha poi spiazzato completamente la sinistra e il M5S. Solo un capolavoro ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lasegnata dal discorso di Matteodi sabato scorso è già stata analizzata da molti autorevoli commentatori. Il dato più rilevante è certamente la ritrovata centralità del leader della Lega, che non ha perso l’occasione dell’incarico a Mario Draghi per lanciare un segnale tanto importante quanto inatteso e fragoroso al mondo dei moderati italiani. Per lui si trattava di una specie di last call, mancando la quale avrebbe perso, forse definitivamente, la possibilità di candidarsi a guidare il Paese. In poche ore, ha ribaltato gli equilibri del centrodestra italiano, isolando Giorgia Meloni nel ruolo di rappresentante della destra conservatrice, di cui è alla guida anche in Europa e rendendo ancora più marginale e ininfluente la stessa Forza Italia. Non ponendo veti, ha poi spiazzato completamente la sinistra e il M5S. Solo un capolavoro ...

