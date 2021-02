La sconfitta che inizia a far gola alla Juventus

Inter : ?? | TESTA ALTA Una sconfitta che brucia... ma ora è già tempo di pensare alla Fiorentina e poi al ritorno contro l… - andreapurgatori : Non subito, ma la narrazione di queste settimane di crisi politica andrà riscritta. E non credo che questa svolta s… - Glongari : Clamoroso retroscena #Napoli. Il Presidente #DeLaurentiis dopo la sconfitta contro l’#Hellas ha contattato Maurizio… - CoccodrilliViol : @Castore @424BasilStreet non esultare è una roba ipocrita e che rivela proprio, imho, un fraintendimento di quello… - Fracal971 : RT @MarSte92__: Fermatevi a pensare ai ratti. Letteralmente è da Giugno 2020 che stanno sbavati per l'AC Milan, sono cadute tutte le argome… -

Ultime Notizie dalla rete : sconfitta che

Radio Gold

La classifica si è complicata dopo lacontro la Juventus ma nulla è compromesso, Fonseca è ancora quarto, i margini per coltivare l'ambizione rimangono ampi. Resta il problema interno,...Contro il Genoa, è arrivata la settimain campionato (nona in stagione) e gli alibi non ... Non vorrebbe prendere decisioni affrettate, dettate più dal risentimento del momentonon dal ...Per l’Apav Bcc Lucrezia, serie B2, è arrivata la prima sconfitta in campionato. Sul campo della Corplast Corridonia le ragazze di coach Galli si sonO dovute arrendere per 3 a 1 ad una formazione forte ...Sconfitta per la Pistoiese che non ci voleva, contro una Pro Patria organizzata. Domenica a Piacenza scontro salvezza fondamentale Purtroppo è arrivata una sconfitta di misura per la Pistoiese, la Pro ...