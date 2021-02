La migliore classe di tutte è il mondo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ho iniziato a viaggiare fuori dall’Italia a 10 anni. Il primo viaggio è stato in aereo con mia mamma e mia sorella. Abbiamo raggiunto papà che era in Germania per lavoro. Ed è da allora che non ci siamo più fermate e io ho sto cercando di trasmettere questa passione a mia figlia che ora Leggi su periodicodaily (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ho iniziato a viaggiare fuori dall’Italia a 10 anni. Il primo viaggio è stato in aereo con mia mamma e mia sorella. Abbiamo raggiunto papà che era in Germania per lavoro. Ed è da allora che non ci siamo più fermate e io ho sto cercando di trasmettere questa passione a mia figlia che ora

matteosalvinimi : Andare a trovare mamma e papà, classe 1946 e 1945, è il modo migliore per cominciare la settimana. E bere un caffè… - MoliPietro : La migliore classe di tutte è il mondo - Lorenz82912589 : RT @matteosalvinimi: Andare a trovare mamma e papà, classe 1946 e 1945, è il modo migliore per cominciare la settimana. E bere un caffè in… - querfurt_von : RT @matteosalvinimi: Andare a trovare mamma e papà, classe 1946 e 1945, è il modo migliore per cominciare la settimana. E bere un caffè in… - RChiovenda : RT @matteosalvinimi: Andare a trovare mamma e papà, classe 1946 e 1945, è il modo migliore per cominciare la settimana. E bere un caffè in… -