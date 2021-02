Il Siena come la Roma: errore nei cambi, non rispetta il regolamento (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo l’episodio nella sfida di Coppa Italia tra Roma e Spezia, si torna a parlare di errori regolamentari, sostituzioni sbagliate e vittorie a tavolino. Nel mirino è finito questa volta il Siena, il club ha infranto il regolamento per 7 minuti per quanto riguarda i giovani da mandare in campo. Secondo le regole deve esserci sempre un determinato numero di calciatori under, il Siena però si è ritrovato senza alcun 2001 e questo è vietato dal regolamento. La Sinalunghese ha comunque vinto la partita, adesso si attende la decisione del giudice sportivo che potrebbe comunque infliggere la sconfitta a tavolino. Disastro Roma, Fonseca fa 6 cambi: rischia il ko a tavolino, ma è comunque eliminata La situazione del Siena Il rendimento delle ultime partite del ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo l’episodio nella sfida di Coppa Italia trae Spezia, si torna a parlare di errori regolamentari, sostituzioni sbagliate e vittorie a tavolino. Nel mirino è finito questa volta il, il club ha infranto ilper 7 minuti per quanto riguarda i giovani da mandare in campo. Secondo le regole deve esserci sempre un determinato numero di calciatori under, ilperò si è ritrovato senza alcun 2001 e questo è vietato dal. La Sinalunghese ha comunque vinto la partita, adesso si attende la decisione del giudice sportivo che potrebbe comunque infliggere la sconfitta a tavolino. Disastro, Fonseca fa 6: rischia il ko a tavolino, ma è comunque eliminata La situazione delIl rendimento delle ultime partite del ...

CalcioWeb : Un altro errore regolamentare nel calcio italiano: il #Siena sbaglia i cambi - dchandlersk2 : Purtroppo l'immagini di nostri eroi siano sempre stampati come prodotto barocco. Un palco scenico meodrammatico. In… - Simone55555r : Ho sempre odiato il carnevale.una delle poche cose buone di questa situazione e' che non lo fanno.come il palio di… - Obi1K2 : - MCalcioNews : Serie D, il Siena come la Roma: problemi con le sostituzioni contro la Sinalunghese -

