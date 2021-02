Il periodaccio dei De Laurentiis | da Napoli a Bari | due stagioni a rischio fallimento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Due squadre e due presidenti,, Aurelio e Luigi. Il sogno dei De: il grande calcio nel Meridione. Ripercorrere in Puglia quanto già fatto in Campania, prendere una squadra dale portarla in alto, magari in Europa, persino alla vittoria. Un progetto ambizioso che però sembra essersi arenato sul più bello. Si è fermato da solo, senza nemmeno incappare nella norma che permette la multiproprietà ma la impedisce (fortunatamente) nella stessa serie, ostacolo che si sarebbe posto solo più avanti. Ma i guai sono arrivati ancora prima: ilsi è ridimensionato, ilè intrappolato nelle sabbie mobili della Serie C. È il momento più difficile per la famiglia Denel pallone. Ed è una novità per chi pur con i suoi modi, il suo ...