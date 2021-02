“Grazie”: il semplice messaggio di Stefano De Martino dopo il grande lutto (Di lunedì 8 febbraio 2021) Stefano De Martino interrompe il silenzio dopo la scomparsa della nonna Elisa, 85 anni, alla quale era molto legato. Recentemente, il ballerino aveva menzionato la nonna durante la partecipazione al programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, onorando ciò che per lei rappresentava una trasmissione di vero successo. Sia Fabio Fazio che Luciana Littizzetto, dopo questo racconto, avevano salutato con affetto in diretta la nonna di Stefano, ironizzando anche sul fatto che questa ospitata doveva essere avvenuta già da tempo ma Stefano De Martino aveva sempre impegni più importanti da onorare. “Mi raccomando, seguitelo”, diceva nonna Elisa in uno dei video girati con il nipote. Il ballerino non ha mai fatto mistero di essere legato alla sua famiglia e in ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 8 febbraio 2021)Deinterrompe il silenziola scomparsa della nonna Elisa, 85 anni, alla quale era molto legato. Recentemente, il ballerino aveva menzionato la nonna durante la partecipazione al programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, onorando ciò che per lei rappresentava una trasmissione di vero successo. Sia Fabio Fazio che Luciana Littizzetto,questo racconto, avevano salutato con affetto in diretta la nonna di, ironizzando anche sul fatto che questa ospitata doveva essere avvenuta già da tempo maDeaveva sempre impegni più importanti da onorare. “Mi raccomando, seguitelo”, diceva nonna Elisa in uno dei video girati con il nipote. Il ballerino non ha mai fatto mistero di essere legato alla sua famiglia e in ...

