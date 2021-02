Draghi, ipotesi lezioni a scuola fino a giugno per recuperare il tempo perso: nodo cattedre vacanti (Di lunedì 8 febbraio 2021) Assume un posto di primo piano la scuola, nell'agenda di Mario Draghi che incontrando i gruppi parlamentari ha già puntato su due aspetti cruciali per l'anno scolastico in corso:... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 8 febbraio 2021) Assume un posto di primo piano la, nell'agenda di Marioche incontrando i gruppi parlamentari ha già puntato su due aspetti cruciali per l'anno scolastico in corso:...

Capezzone : I peggiori nemici più o meno consapevoli dell’ipotesi #Draghi: -direttori sbavanti (già sbavanti per Conte, ora cam… - Piu_Europa : La semplice ipotesi di un governo Draghi nella giornata di oggi ha fatto scendere la differenza di rendimento tra B… - silvia_sb_ : Leggo da piu' parti l'ipotesi di un governo Draghi, ma non ho capito cosa ne pensi il diretto interessato? - DomeDellaValle : Poveraccio #Scanzi mammamia. Fino a ieri, che c'era l'ipotesi di #Berlusconi in soccorso di #Giuseppi, i voti di Fo… - Maurizio2LaVen2 : @OttoemezzoTW @yoox @fmarchetti @AndreaScanzi @fattoquotidiano @sole24ore @La7tv Come fanno gli italiani ad essere… -