Da Confindustria Campania un laboratorio Zero Robotics per l’Istituto Righi di Napoli (Di lunedì 8 febbraio 2021) NAPOLI – “Questa iniziativa interpreta una collaborazione concreta nel rispetto della differenza dei ruoli tra sistema aziendale e scuola, ma tesa ad un obiettivo comune”.Così Giovanna Martano, dirigente scolastica dell’Iti Righi di Napoli, nel suo intervento dopo la firma del protocollo d’intesa definito tra Confindustria Campania, l’Ufficio scolastico regionale della Campania e l’Iti Augusto Righi con cui Confindustria Campania si impegna a realizzare un laboratorio Zero Robotics per l’istituto napoletano. Zero Robotics è una competizione mondiale di robotica aerospaziale organizzata dal Mit di Boston in collaborazione con la Nasa, Aurora e altre agenzie aerospaziali.“L’Unione industriali Napoli e tutto il sistema campano – spiega Vito Grassi, presidente di Confindustria Campania – fa un lavoro importante con le scuole e con grande piacere si mette a disposizione per questo laboratorio. Oggi si fa fatica – ammette però – a mandare un ragazzo a un istituto tecnico, loro e le famiglie non sono fiduciosi”.Per Luisa Franzese, direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, “l’Iti è una risposta più pronta all’impresa, quello che forse manca è un orientamento ben fatto. L’istituto professionale è una grande scuola se fatta bene, se seguita bene, e questo a volte non viene capito. In un sistema economico servono tutti, non solo avvocati o ingegneri”. Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) NAPOLI – “Questa iniziativa interpreta una collaborazione concreta nel rispetto della differenza dei ruoli tra sistema aziendale e scuola, ma tesa ad un obiettivo comune”.Così Giovanna Martano, dirigente scolastica dell’Iti Righi di Napoli, nel suo intervento dopo la firma del protocollo d’intesa definito tra Confindustria Campania, l’Ufficio scolastico regionale della Campania e l’Iti Augusto Righi con cui Confindustria Campania si impegna a realizzare un laboratorio Zero Robotics per l’istituto napoletano. Zero Robotics è una competizione mondiale di robotica aerospaziale organizzata dal Mit di Boston in collaborazione con la Nasa, Aurora e altre agenzie aerospaziali.“L’Unione industriali Napoli e tutto il sistema campano – spiega Vito Grassi, presidente di Confindustria Campania – fa un lavoro importante con le scuole e con grande piacere si mette a disposizione per questo laboratorio. Oggi si fa fatica – ammette però – a mandare un ragazzo a un istituto tecnico, loro e le famiglie non sono fiduciosi”.Per Luisa Franzese, direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, “l’Iti è una risposta più pronta all’impresa, quello che forse manca è un orientamento ben fatto. L’istituto professionale è una grande scuola se fatta bene, se seguita bene, e questo a volte non viene capito. In un sistema economico servono tutti, non solo avvocati o ingegneri”.

Napoliflash24 : Grassi (Confindustria): Campania terreno fertile per nascita startup - - startzai : RT @GradedSpa: #Biotech, @vito_grassi, VP di @Confindustria e ad @GradedSpa, al @Ceinge: #Campania terreno fertile per la nascita di #start… - GradedSpa : RT @GradedSpa: #Biotech, @vito_grassi, VP di @Confindustria e ad @GradedSpa, al @Ceinge: #Campania terreno fertile per la nascita di #start… - antonellaautero : RT @GradedSpa: #Biotech, @vito_grassi, VP di @Confindustria e ad @GradedSpa, al @Ceinge: #Campania terreno fertile per la nascita di #start… - vito_grassi : RT @GradedSpa: #Biotech, @vito_grassi, VP di @Confindustria e ad @GradedSpa, al @Ceinge: #Campania terreno fertile per la nascita di #start… -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria Campania Elezioni comunali a Napoli, Maresca prepara la squadra: penalisti e industriali sostengono il progetto

Gli organizza spesso occasioni di incontro con le giovani generazioni, infine, Vincenzo Ciotola numero uno di Confindustria Giovani della Campania. Elezioni comunali a Napoli, ipotesi rinvio a ...

Vito Grassi (Confindustria): Campania terreno fertile per la nascita di start up

in foto Vito Grassi, presidente dell'Unione Industriali di Napoli e di Confindustria Campania 'La Campania per l'ennesima volta si dimostra terreno molto fertile per la proposta di creazione di nuove imprese. Già questo è un risultato che raccoglie il commitment avvenuto ...

Confindustria Piccola Industria Campania, ecco la squadra del presidente Lampugnale Il Mattino Confindustria regala un laboratorio Zero Robotics al Righi

Lo storico istituto tecnico industriale napoletano partecipa dal 2013 alla competizione, qualificandosi ogni anno per la finale, vinta nel 2016. La nuova edizione della competizione comporta una fase ...

Vito Grassi (Confindustria): Campania, terreno fertile per la nascita di start up

“La Campania per l’ennesima volta si dimostra terreno molto fertile per la proposta di creazione di nuove imprese. Già questo è un risultato che raccoglie il commitment avvenuto nel mondo dell’univers ...

Gli organizza spesso occasioni di incontro con le giovani generazioni, infine, Vincenzo Ciotola numero uno diGiovani della. Elezioni comunali a Napoli, ipotesi rinvio a ...in foto Vito Grassi, presidente dell'Unione Industriali di Napoli e di'Laper l'ennesima volta si dimostra terreno molto fertile per la proposta di creazione di nuove imprese. Già questo è un risultato che raccoglie il commitment avvenuto ...Lo storico istituto tecnico industriale napoletano partecipa dal 2013 alla competizione, qualificandosi ogni anno per la finale, vinta nel 2016. La nuova edizione della competizione comporta una fase ...“La Campania per l’ennesima volta si dimostra terreno molto fertile per la proposta di creazione di nuove imprese. Già questo è un risultato che raccoglie il commitment avvenuto nel mondo dell’univers ...