Crisi di Governo. Conte apre a Draghi ma non sarà nell'esecutivo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Crisi di Governo: oggi inizia il secondo giro di consultazioni. Giuseppe Conte apre a Mario Draghi ma dice: "Non sarò nell'esecutivo". sarà proprio così? Crisi di Governo: tutto è iniziato con le dimissioni dei ministri di Italia Viva. Poi c'è stato il voto di fiducia al Conte Bis, prima alla Camera e poi al Senato, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

