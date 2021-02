Covid, Gabriella e la vita mutilata dei reduci: "Non dimenticateci" (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - Gabriella Formenti, 64 anni, faceva il medico di famiglia a Tavernola Bergamasca. Dopo che Covid-19 le ha sconvolto la vita, ha appeso il camice al chiodo. "Sono andata in pensione. Avrei voluto lavorare ancora un paio d'anni. Ma, a distanza di 11 mesi da quando mi sono ammalata, non c'è stato per me un pieno ritorno alla normalità. Non sono più come prima, non c'è verso. E forse non lo sarò mai più", è il timore che esprime. La vita dopo il virus - quando ha colpito duro - può essere mutilata. C'è un esercito silenzioso: sono i 'reduci' della malattia, categoria che oggi in un'Italia che non si è ancora lasciata alle spalle l'emergenza coronavirus, alle prese con i numeri dell'epidemia e la sfida dei vaccini, è finita in un cono d'ombra, denuncia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) -Formenti, 64 anni, faceva il medico di famiglia a Tavernola Bergamasca. Dopo che-19 le ha sconvolto la, ha appeso il camice al chiodo. "Sono andata in pensione. Avrei voluto lavorare ancora un paio d'anni. Ma, a distanza di 11 mesi da quando mi sono ammalata, non c'è stato per me un pieno ritorno alla normalità. Non sono più come prima, non c'è verso. E forse non lo sarò mai più", è il timore che esprime. Ladopo il virus - quando ha colpito duro - può essere. C'è un esercito silenzioso: sono i '' della malattia, categoria che oggi in un'Italia che non si è ancora lasciata alle spalle l'emergenza coronavirus, alle prese con i numeri dell'epidemia e la sfida dei vaccini, è finita in un cono d'ombra, denuncia ...

