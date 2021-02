Covid, Folla, assembramenti e risse a Pescara, nel primo week end giallo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Pescara - Folla e assembramenti nel centro di Pescara, nel giorno in cui il sindaco, a causa dell'aumento dei contagi, dispone la chiusura di tutte le scuole e mentre il territorio provinciale registra il record assoluto di nuovi casi accertati in 24 ore. Tante le persone a passeggio lungo le vie dello shopping. Presi d'assalto i locali della zona di piazza Muzii, distretto food and beverage più grande d'Abruzzo. In quella zona c'è stata anche una rissa, poi sedata dalle forze dell'ordine: tre giovani saranno denunciati, uno è rimasto ferito. Sanzione e chiusura per un locale che ha consentito l'accesso a più clienti di quelli consentiti. Da metà pomeriggio hanno preso il via gli aperitivi, andati avanti fino a poco dopo le 18, quando le forze dell'ordine hanno chiesto ai clienti di lasciare i tavoli. Tanti i gruppi di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 8 febbraio 2021)nel centro di, nel giorno in cui il sindaco, a causa dell'aumento dei contagi, dispone la chiusura di tutte le scuole e mentre il territorio provinciale registra il record assoluto di nuovi casi accertati in 24 ore. Tante le persone a passeggio lungo le vie dello shopping. Presi d'assalto i locali della zona di piazza Muzii, distretto food and beverage più grande d'Abruzzo. In quella zona c'è stata anche una rissa, poi sedata dalle forze dell'ordine: tre giovani saranno denunciati, uno è rimasto ferito. Sanzione e chiusura per un locale che ha consentito l'accesso a più clienti di quelli consentiti. Da metà pomeriggio hanno preso il via gli aperitivi, andati avanti fino a poco dopo le 18, quando le forze dell'ordine hanno chiesto ai clienti di lasciare i tavoli. Tanti i gruppi di ...

