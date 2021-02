Corso per Ufficiali in cybersecurity (Di lunedì 8 febbraio 2021) Fincantieri, attraverso la sua controllata E-phors, specializzata nella fornitura di servizi e prodotti di cybersecurity, ha erogato un Corso di formazione pilota, in partnership con l’Accademia italiana della Marina Mercantile, con l’obiettivo di introdurre gli Ufficiali di Coperta ai fondamenti della cybersecurity. Il perCorso, di tre giorni, rientra nel progetto dell’Accademia finanziato dalla Commissione europea “Common Maritime Education Standards in the West Mediterranean” ed è stato realizzato anche in collaborazione con il Centro per gli studi di Tecnica Navale (Cetena). Obiettivo del Corso – spiega una nota – è stato sviluppare le capacità analitiche per gestire alcuni incidenti informatici che possono verificarsi sulle infrastrutture digitali delle navi. ... Leggi su udine20 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Fincantieri, attraverso la sua controllata E-phors, specializzata nella fornitura di servizi e prodotti di, ha erogato undi formazione pilota, in partnership con l’Accademia italiana della Marina Mercantile, con l’obiettivo di introdurre glidi Coperta ai fondamenti della. Il per, di tre giorni, rientra nel progetto dell’Accademia finanziato dalla Commissione europea “Common Maritime Education Standards in the West Mediterranean” ed è stato realizzato anche in collaborazione con il Centro per gli studi di Tecnica Navale (Cetena). Obiettivo del– spiega una nota – è stato sviluppare le capacità analitiche per gestire alcuni incidenti informatici che possono verificarsi sulle infrastrutture digitali delle navi. ...

