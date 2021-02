Coronavirus e Lattoferrina | una reale utilità

Leggi su improntaunika

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Tra gli antinfiammatori naturali più efficaci, spicca la. Si tratta di una glicoproteina che svolge contemporaneamente azione antimicrobica e ferro-trasportatrice. Scoperta nel latte vaccino nel 1939, di recente è stata rivalutata per le sue proprietà antiossidanti, immunomodulatrici ed antinfettive. Peculiarità strettamente connesse alla capacità delladi ledere gli strati più esterni della membrana cellulare di alcune specie batteriche GRAM negative, e di legare il ferro, sottraendolo al metabolismo di quei batteri che dipendono da esso per la moltiplicazione e adesione alla mucosa intestinale. Sequestrando il ferro in eccesso, poi, fa in modo che questo non produca i ben noti effetti pro-ossidanti.: a cosa serve? Tracce disi trovano ...