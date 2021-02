Contributi a fondo perduto comuni montani in difficoltà | nuove scadenze

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Con il decreto Agosto per il Coronavirus convertito poi in legge ad ottobre, è stata introdotta questa misura: i. In questi giorni è possibile farne domanda perché siamo nella finestra temporale dal 10 al 24 febbraio 2021. La richiesta possono farla gli operatori IVA con domicilio fiscale o sede operativa neicolpiti dalla crisi Covid-19. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel sito istituzionale il provvedimento numero 36282/2021 del 5 febbraio 2021 insieme al modello di domanda e alle istruzioni per la compilazione.: altri dettagli I soggetti con Partita Iva che possono fare ...