Conte: 'Io sindaco di Roma? No grazie' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Conte candidato sindaco di Roma? 'No, grazie'. Così Giuseppe Conte risponde alle telecamere del Tg3 che lo intervistano mentre cammina per le vie del centro di Roma. Leggi su leggo (Di lunedì 8 febbraio 2021)candidatodi? 'No,'. Così Giusepperisponde alle telecamere del Tg3 che lo intervistano mentre cammina per le vie del centro di

fanpage : Ultim'ora Giuseppe Conte rifiuta la candidatura a Sindaco di Roma. - Agenzia_Ansa : #Conte: 'Candidato sindaco a Roma? No, grazie' 'Comprensibili le perplessità del M5s ma ora compatti' #ANSA - repubblica : Campidoglio, Conte: 'Io sindaco di Roma? No grazie!' - MazzaferroRocco : @BimbiMeb @mariolavia Ve piacerebbe eh! Conte Sindaco di Roma. Così IV scala i sondaggi, dal 2 al 3.5%. Eh no! Deve… - lattuga99 : RT @mariolavia: Conte,”Io sindaco di Roma? No grazie”. Ma grazie a te! -