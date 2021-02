Chiacchiere da Clubhouse (Di lunedì 8 febbraio 2021) 1000 milioni di dollari di investimento e in pochi giorni già 2 milioni di iscritti: è il nuovo social Clubhouse, arrivato nei nostri iPhone (la versione per Android sarà pronta a breve) direttamente ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 febbraio 2021) 1000 milioni di dollari di investimento e in pochi giorni già 2 milioni di iscritti: è il nuovo social, arrivato nei nostri iPhone (la versione per Android sarà pronta a breve) direttamente ...

zazoomblog : Chiacchiere da Clubhouse - #Chiacchiere #Clubhouse - gianfra62166690 : RT @insopportabile: 'Facciamo un'oretta su Clubhouse per due chiacchiere dalle 20'. Ore 23.55, va beh. Che meravigliosa chiacchierata con @… - martacagnola : RT @insopportabile: 'Facciamo un'oretta su Clubhouse per due chiacchiere dalle 20'. Ore 23.55, va beh. Che meravigliosa chiacchierata con @… - Osmin__ : RT @insopportabile: 'Facciamo un'oretta su Clubhouse per due chiacchiere dalle 20'. Ore 23.55, va beh. Che meravigliosa chiacchierata con @… - insopportabile : 'Facciamo un'oretta su Clubhouse per due chiacchiere dalle 20'. Ore 23.55, va beh. Che meravigliosa chiacchierata c… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiacchiere Clubhouse Chiacchiere da Clubhouse

... è il nuovo social Clubhouse, arrivato nei nostri iPhone (la versione per Android sarà pronta a ... Sul sentirsi migliorati ancora non si è capito, perché resta un mix tra le chiacchiere da bar, una ...

'Ho due inviti, ti interessa?': luci e tenebre di Clubhouse

... che sia la speranza di fare networking, di farci notare o di scambiare quattro chiacchiere con i ... capace di dipingere quello che è il lato oscuro di Clubhouse, in cui non si può escludere di ...

"Un prete per chiacchierare", Don Alberto sbarca su Clubhouse varesenews.it Chiacchiere da Clubhouse

1000 milioni di dollari di investimento e in pochi giorni già 2 milioni di iscritti: è il nuovo social Clubhouse, arrivato nei nostri iPhone (la versione per Android sarà ...

Clubhouse, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo social network

L'app è organizzata in 'stanze', dove gli utenti possono scambiarsi messaggi. opo Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram e Snapchat è arrivato un nuovo social network: Clubhouse. Assai curiosa la moda ...

... è il nuovo social, arrivato nei nostri iPhone (la versione per Android sarà pronta a ... Sul sentirsi migliorati ancora non si è capito, perché resta un mix tra leda bar, una ...... che sia la speranza di fare networking, di farci notare o di scambiare quattrocon i ... capace di dipingere quello che è il lato oscuro di, in cui non si può escludere di ...1000 milioni di dollari di investimento e in pochi giorni già 2 milioni di iscritti: è il nuovo social Clubhouse, arrivato nei nostri iPhone (la versione per Android sarà ...L'app è organizzata in 'stanze', dove gli utenti possono scambiarsi messaggi. opo Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram e Snapchat è arrivato un nuovo social network: Clubhouse. Assai curiosa la moda ...