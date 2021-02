Can Yaman, Mediaset ha acquistato due nuove soap con l’attore turco (Di lunedì 8 febbraio 2021) Buone notizie per tutti i fan italiani di Can Yaman. La star di Daydreamer continuerà ad occupare i palinsesti di Mediaset anche nei prossimi mesi, dato che l’azienda di Cologno Monzese ha acquistato due serie turche che lo vedono protagonista. Una è la soap ‘Bay Yanlis’ mentre l’altra è una serie del 2015, che ha segnato di fatto il debutto di Can Yaman sulla tv turca. Mediaset acquista due nuove serie con Can Yaman Can Yaman sta spopolando in Italia non solo grazie al ruolo di Can Divit in Daydreamer, la serie turca attualmente in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, ma anche per il presunto flirt con la conduttrice Diletta Leotta. Il 31enne attore turco ha un nutrito seguito di fan ai quali ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 8 febbraio 2021) Buone notizie per tutti i fan italiani di Can. La star di Daydreamer continuerà ad occupare i palinsesti dianche nei prossimi mesi, dato che l’azienda di Cologno Monzese hadue serie turche che lo vedono protagonista. Una è la‘Bay Yanlis’ mentre l’altra è una serie del 2015, che ha segnato di fatto il debutto di Cansulla tv turca.acquista dueserie con CanCansta spopolando in Italia non solo grazie al ruolo di Can Divit in Daydreamer, la serie turca attualmente in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, ma anche per il presunto flirt con la conduttrice Diletta Leotta. Il 31enne attoreha un nutrito seguito di fan ai quali ...

MediasetTgcom24 : Can Yaman e Diletta Leotta, prima foto social insieme: coppia pericolosa! #canyaman - Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman vanno in contropiede: 'Coppia pericolosa' - cuore : Can Yaman presenta a su novia, Diletta Leotta - Sissi47420436 : RT @CastingNewsPro: Ad aprile inizieranno le riprese della serie TV di Ferzan Özpetek con Can Yaman #lefateignoranti #ferzanözpetek #canyam… - louvingharreh : Comunque chi ha pensato che la combo Harry Styles + Can Yaman in uno spot fosse una buona idea per la mia sanità me… -