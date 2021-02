Borghi (Lega) a TPI: “Sostegno a Draghi è la scelta più sovranista che possiamo fare” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il governo Draghi “è un’opportunità storica”. A dirlo a TPI è Claudio Borghi, deputato leghista ed ex presidente della Commissione bilancio della Camera, convinto sovranista, che ora apre all’appoggio della Lega al possibile governo guidato da Mario Draghi. Un Sostegno “pieno” già annunciato nei giorni scorsi da Matteo Salvini, che domani incontrerà di nuovo Draghi per il secondo giro di consultazioni (qui le ultime notizie). In passato Borghi, favorevole all’uscita dell’Italia dall’euro, non ha risparmiato critiche alla Banca centrale europea, di cui Draghi è stato presidente. Radicale il suo cambio di rotta: “Lo misureremo dai fatti”, dice a TPI, “ma se c’è una possibilità che il Paese vada unito dietro una persona rispettata in ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il governo“è un’opportunità storica”. A dirlo a TPI è Claudio, deputato leghista ed ex presidente della Commissione bilancio della Camera, convinto, che ora apre all’appoggio dellaal possibile governo guidato da Mario. Un“pieno” già annunciato nei giorni scorsi da Matteo Salvini, che domani incontrerà di nuovoper il secondo giro di consultazioni (qui le ultime notizie). In passato, favorevole all’uscita dell’Italia dall’euro, non ha risparmiato critiche alla Banca centrale europea, di cuiè stato presidente. Radicale il suo cambio di rotta: “Lo misureremo dai fatti”, dice a TPI, “ma se c’è una possibilità che il Paese vada unito dietro una persona rispettata in ...

