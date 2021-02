Beautiful | Brooke è certa | “Se Hope è stata tradita | è colpa di Steffy” Anticipazioni USA

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Nelle attuali puntate americane di, la storyline principale è sicuramente il “pentagono amoroso” che vede coinvolti, oltre l’immancabile trio formato daForrester, Liam eSpencer, anche Thomas Forrester e la new entry (ancora molto lontana per gli episodi italiani) John “Finn” Finnegan, attuale ragazzo della figlia di Ridge. Se seguite le nostre news dagli USA conoscete già il “fattaccio”: sconvolto per aver pensato di vederetradirlo con Thomas, Liam è finito a letto con, salvo poi rendersi conto di essere stato l’unico infedele nel suo matrimonio. La scivolata dei due ex coniugi, tuttavia, ha portato ad una notizia lieta ma assai complicata:è rimasta incinta! Ovviamente il padre potrebbe essere il suo attuale compagno Finn: la statistica è a ...